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लखनऊ: यूपी पीईटी परीक्षा के दौरान सख्ती, जूते उतरवाकर चेकिंग; अभ्यर्थियों के हाथ से कलावे भी कटवाए

Sun, 25 Oct 2026 08:55 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 25 Oct 2026 08:55 AM IST
सार

लखनऊ में रविवार को PET परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की कड़ी जांच की गई। प्रवेश से पहले जूते उतरवाकर चेकिंग की गई, वहीं अभ्यर्थियों के हाथों से कलावा भी कटवा दिया गया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Strictness during PET exam in Lucknow checking by removing shoes also remove kalawa from their hands
महिला अभ्यर्थी के हाथ से कलावा काटती महिला पुलिसकर्मी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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लखनऊ में रविवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सख्त जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। आशियाना के सेक्टर-एम स्थित महाराजा बिजली पासी राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंचे छात्र-छात्राओं की कड़ी तलाशी ली गई।

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परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की बारीकी से जांच की गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनके जूते तक उतरवाकर चेकिंग की गई। वहीं, महिला अभ्यर्थियों के हाथों में बंधे कलावे भी उतरवाए गए। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई।
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परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निर्धारित जांच से गुजरना पड़ा। केंद्र पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरती गई। परीक्षा में शामिल होने आए छात्र-छात्राओं की जांच के बाद प्रवेश दिया गया।
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PET परीक्षा उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान की गई सख्त जांच चर्चा का विषय रही।


राजधानी में परीक्षा के लिए 45 केंद्र बनाए गए हैं। दोनों पालियों को मिलाकर करीब 38 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 03 से शाम 05 बजे तक होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 317 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

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