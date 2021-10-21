Lucknow News: मुंबई से गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन 16 से
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:41 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:41 AM IST
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लखनऊ। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई से गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन 16 अक्तूबर से शुरू होगा। ट्रेन 01079 मुंबई-गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल 16 नवंबर तक रोजाना चलाई जाएगी।
यह मुंबई से रात 10:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 4:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 01080 गोरखपुर-मुंबई फेस्टिवल स्पेशल 18 अक्तूबर से 18 नवंबर तक रोजाना गोरखपुर से चलेगी। यह दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से रवाना होकर शाम 7:55 बजे लखनऊ और कानपुर, झांसी, भोपाल, इटारसी, भुसावल, नासिक, कल्याण होते हुए अगली रात 12:40 बजे मुंबई पहुंचेगी। ट्रेन में 11 शयनयान, पांच जनरल, चार थर्ड एसी के कोच होंगे।
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यह मुंबई से रात 10:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 4:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 01080 गोरखपुर-मुंबई फेस्टिवल स्पेशल 18 अक्तूबर से 18 नवंबर तक रोजाना गोरखपुर से चलेगी। यह दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से रवाना होकर शाम 7:55 बजे लखनऊ और कानपुर, झांसी, भोपाल, इटारसी, भुसावल, नासिक, कल्याण होते हुए अगली रात 12:40 बजे मुंबई पहुंचेगी। ट्रेन में 11 शयनयान, पांच जनरल, चार थर्ड एसी के कोच होंगे।
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