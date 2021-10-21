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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Special train between Mumbai and Gorakhpur from the 16th

Lucknow News: मुंबई से गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन 16 से

Thu, 08 Oct 2026 01:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:41 AM IST
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Special train between Mumbai and Gorakhpur from the 16th
लखनऊ। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई से गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन 16 अक्तूबर से शुरू होगा। ट्रेन 01079 मुंबई-गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल 16 नवंबर तक रोजाना चलाई जाएगी।
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यह मुंबई से रात 10:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 4:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 01080 गोरखपुर-मुंबई फेस्टिवल स्पेशल 18 अक्तूबर से 18 नवंबर तक रोजाना गोरखपुर से चलेगी। यह दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से रवाना होकर शाम 7:55 बजे लखनऊ और कानपुर, झांसी, भोपाल, इटारसी, भुसावल, नासिक, कल्याण होते हुए अगली रात 12:40 बजे मुंबई पहुंचेगी। ट्रेन में 11 शयनयान, पांच जनरल, चार थर्ड एसी के कोच होंगे।
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