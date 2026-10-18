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Lucknow News: बूथों पर विशेष शिविर, मतदाताओं का किया गया पंजीकरण

Sun, 18 Oct 2026 02:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:05 AM IST
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Special camps held at polling booths; voters registered
बूथों पर विशेष शिविर, मतदाताओं का किया गया पंजीकरण।
लखनऊ। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए बूथों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं और निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने से वंचित लोगों का पंजीकरण किया गया। 24 अक्तूबर को भी सभी मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-173 लखनऊ पूर्व के मार्डन एकेडमी विराम खंड के बूथ संख्या 407, 408, 409, 410 एवं 411 का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्वाचन संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विवेक खंड-तीन स्थित सेंट जोन बास्को कॉलेज के बूथ संख्या 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 एवं 439 का निरीक्षण कर विशेष शिविरों के संचालन एवं व्यवस्थाओं का हाल जाना। निरीक्षण के दौरान सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद मिले। जिलाधिकारी ने बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को विशेष अभियान के बाद रविवार से डोर-टू-डोर सर्वे प्रारंभ करते हुए एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) सूची का सत्यापन करने का निर्देश दिया।
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