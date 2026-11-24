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अविनाश के मुताबिक, वर्ष 2019 में उन्हें जमीन खरीदनी थी। इस दौरान उनकी मुलाकात ब्रोकर शिवानंद तिवारी से हुई। उसने सस्ती जमीन दिलाने का झांसा देकर उनकी मुलाकात सर्वनंद दुबे से कराई। सर्वनंद ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए बिजनौर स्थित जमीन 5.50 लाख रुपये में बेचने की बात कही। अविनाश ने रकम का भुगतान कर दिया। इसके बाद 27 नवंबर 2019 को जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी गई।आरोप है कि दोनों ने कब्जा देने के नाम पर लगातार टालमटोल करते रहे। संदेह होने पर उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि बेची गई जमीन को सरकार 2018 में ही शत्रु संपत्ति घोषित कर चुकी थी। अविनाश का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर दोनों उन्हें धमकाने लगे। पुलिस से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने डीसीपी दक्षिणी से गुहार लगाई। एसीपी कृष्णानगर लक्ष्मण वर्मा ने बताया कि जांच में फर्जीवाड़ा सही पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।