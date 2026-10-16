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Lucknow News: सीवर के पानी और बदबू से बेहाल एल्डिको प्लाजा के दुकानदार

Fri, 16 Oct 2026 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 16 Oct 2026 02:43 AM IST
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Shop owners at Eldico Plaza distressed by sewer water and foul odor
एल्डिको प्लाजा के प्रांगण और पिंक बूथ के पास भरा सीवर का पानी।
तेलीबाग। रायबरेली रोड स्थित उतरेटिया के एल्डिको प्लाजा में गंदगी और सीवर के पानी से दुकानदारों व ग्राहकों को परेशानी हो रही है। प्लाजा की सड़कें जगह-जगह टूटी हैं और उन पर गंदा पानी बह रहा है। बदबू के कारण ग्राहक भी आने से कतराने लगे हैं।
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दुकानदार पवन पाठक ने बताया कि लंबे समय से सीवर का पानी बहने से बीमारी का खतरा बना हुआ है। ग्राहक भी कम हो गए हैं। उपभोक्ता दुर्गेश वाजपेयी ने बताया कि पहले वह बच्चों के साथ प्लाजा आते थे लेकिन अब गंदगी के कारण आने से बचते हैं। प्लाजा स्थित पुलिस के पिंक बूथ के बाहर भी सीवर का पानी जमा है। महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें बूथ में आने-जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।

एल्डिको प्लाजा के प्रांगण और पिंक बूथ के पास भरा सीवर का पानी।

एल्डिको प्लाजा के प्रांगण और पिंक बूथ के पास भरा सीवर का पानी।

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