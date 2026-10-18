शिवा शर्मा हत्याकांड: बहन श्रद्धा और ड्राइवर पर इनाम बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये किया, सरेंडर की अर्जी दी थी

शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी श्रद्धा और ड्राइवर दानिश पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दी है। पहले दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। डीसीपी विक्रांत वीर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर दानिश ने बृहस्पतिवार को अदालत में सरेंडर करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

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