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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Shiva Sharma murder case: Reward for sister Shraddha and the driver increased to ₹50,000 each; they had filed

शिवा शर्मा हत्याकांड: बहन श्रद्धा और ड्राइवर पर इनाम बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये किया, सरेंडर की अर्जी दी थी

Sun, 18 Oct 2026 04:59 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sun, 18 Oct 2026 04:59 PM IST
सार

शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी श्रद्धा और चालक दानिश पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दी है। पहले दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार, दानिश ने बृहस्पतिवार को अदालत में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

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Shiva Sharma murder case: Reward for sister Shraddha and the driver increased to ₹50,000 each; they had filed
श्रद्धा दुबे के भारत लौटने की अटकलें। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी श्रद्धा और ड्राइवर दानिश पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दी है। पहले दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। डीसीपी विक्रांत वीर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर दानिश ने बृहस्पतिवार को अदालत में सरेंडर करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

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यह है मामला

हजरतगंज के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर नौ अक्तूबर की रात अलीगंज के कपूरथला निवासी चिकन कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि, चालक दानिश, आदिल और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाने में बेटे की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हैं।

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