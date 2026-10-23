शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज, सीजेएम कोर्ट ने नहीं दी राहत

कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को अदालत से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने श्रद्धा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर उर्फ दानिश की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। तीनों आरोपियों की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होना है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता है।

श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर उर्फ दानिश को 20 अक्टूबर को नागपुर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तीनों को लखनऊ लाया गया। गुरुवार को उनसे करीब छह घंटे 35 मिनट तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद तीनों को 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था।

जेल पहुंचीं श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे की पहली रात मुश्किलों के बीच बीती। जिला जेल में रात के दौरान दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। संवाद न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, मच्छरों और जेल के माहौल के बीच दोनों बहनें रात में काफी देर तक जागती रहीं और आपस में बातचीत करती रहीं। देर रात दोनों अपने-अपने बिस्तर पर लेट गईं।

जेल में पहली रात दोनों बहनों ने भोजन किया। इसके बाद वे घंटों बैठकर बातचीत करती रहीं। देर रात बिस्तर पर जाने के बावजूद उनकी रात बेचैनी में बीती। सुबह उठने के बाद दोनों ने नाश्ते में दलिया लिया और फिर नहाने चली गईं। जेल प्रशासन की ओर से उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।