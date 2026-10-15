शिव शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे ने जारी किया वीडियो, बोलीं- मैंने उसे छलांग लगाते देखा, वो कर्ज में डूबा था
लखनऊ के शिव शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने शिव को बालकनी से छलांग लगाते देखा था। उन्होंने शिव पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज होने की बात कही। श्रद्धा ने अस्पताल में मारपीट का आरोप भी लगाया। उनके दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जांच जारी है।
विस्तार
लखनऊ के चर्चित शिव शर्मा हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद श्रद्धा दुबे ने एक और वीडियो जारी कर घटना वाले दिन की पूरी कहानी बताई है। वीडियो में उन्होंने शिव शर्मा की मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या बताया और दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे बालकनी से छलांग लगाते देखा था। श्रद्धा ने शिव पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज होने का दावा भी किया है।
छह-सात दिन से नहीं हो रही थी बातचीत
श्रद्धा के मुताबिक, 7 तारीख से पहले करीब पांच-छह दिनों तक उनकी शिव शर्मा से बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि कपूरथला चौराहे के एक चायवाले के जरिए शिव ने उनके ड्राइवर को फोन करवाया था। श्रद्धा ने अपने नंबर से भी दो बार कॉल की, लेकिन उस समय फोन नहीं उठा। रात करीब दो बजे शिव का फोन आया, जिसके बाद वह अपनी बीएमडब्ल्यू से उनसे मिलने पहुंचा।
श्रद्धा का कहना है कि शिव ने शराब पी रखी थी। इसके बाद दोनों पैडलर्स कैफे गए, जहां शिव ने उनके लिए माचा और ड्राइवर के लिए जूस मंगाया। फिर वे घर लौट आए। श्रद्धा के अनुसार, उस समय शिव उनकी गाड़ी चला रहा था, जबकि उनका ड्राइवर शिव की गाड़ी चला रहा था।
दोस्तों और परिवार से बातचीत का दावा
श्रद्धा ने बताया कि 8 तारीख को उनकी बहन पूजा से जुड़ी बातचीत के लिए घर आई थी। उनका दावा है कि उनकी बहन का शिव से खास परिचय नहीं था और न ही इस मामले से उसका कोई संबंध है। श्रद्धा ने कहा कि उस दिन वे घूमने भी गए थे। शाम को शिव के दोस्त अश्विनी मिश्रा और हर्ष भी आए थे।
उन्होंने शिव के साथ लिव-इन में रहने की बात से इनकार करते हुए कहा कि वे उसे करीब चार महीने से जानती थीं और पिछले दो महीने से रिश्ते में थे। श्रद्धा ने यह भी दावा किया कि शिव पर कर्जदारों के फोन आते रहते थे और वह कर्ज न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या करने की बात कह चुका था।
अस्पताल में मारपीट का भी लगाया आरोप
श्रद्धा के अनुसार, 9 तारीख को सुबह शिव वॉशरूम जाने के लिए अंदर गया और उसने मुख्य दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने अपनी बहन को दरवाजा खोलकर देखने भेजा। उनके मुताबिक, इसी दौरान शिव ने बालकनी से छलांग लगा दी।
श्रद्धा ने दावा किया कि घटना के बाद पुलिस हेल्पलाइन 112 और एंबुलेंस सेवा 108 पर कॉल की गई थी। उन्होंने शिव की मां पर अस्पताल में उनके ड्राइवर से मारपीट करने का आरोप भी लगाया और कहा कि यह घटना सीसीटीवी में दर्ज हो सकती है।
श्रद्धा ने कहा कि शिव का फोन पुलिस को सौंप दिया गया है और कॉल डिटेल्स की जांच से कई बातें स्पष्ट हो सकती हैं। वीडियो के अंत में उन्होंने मीडिया से अपील की कि उनके खिलाफ अपुष्ट खबरें न चलाई जाएं। साथ ही उन्होंने मानसिक दबाव का जिक्र करते हुए आत्महत्या करने की बात कही। उनकी इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें तत्काल भावनात्मक सहयोग मिलना जरूरी है।
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