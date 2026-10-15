शिव शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे ने जारी किया वीडियो, बोलीं- मैंने उसे छलांग लगाते देखा, वो कर्ज में डूबा था

अस्पताल में मारपीट का भी लगाया आरोप

श्रद्धा के अनुसार, 9 तारीख को सुबह शिव वॉशरूम जाने के लिए अंदर गया और उसने मुख्य दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने अपनी बहन को दरवाजा खोलकर देखने भेजा। उनके मुताबिक, इसी दौरान शिव ने बालकनी से छलांग लगा दी।



श्रद्धा ने दावा किया कि घटना के बाद पुलिस हेल्पलाइन 112 और एंबुलेंस सेवा 108 पर कॉल की गई थी। उन्होंने शिव की मां पर अस्पताल में उनके ड्राइवर से मारपीट करने का आरोप भी लगाया और कहा कि यह घटना सीसीटीवी में दर्ज हो सकती है।



श्रद्धा ने कहा कि शिव का फोन पुलिस को सौंप दिया गया है और कॉल डिटेल्स की जांच से कई बातें स्पष्ट हो सकती हैं। वीडियो के अंत में उन्होंने मीडिया से अपील की कि उनके खिलाफ अपुष्ट खबरें न चलाई जाएं। साथ ही उन्होंने मानसिक दबाव का जिक्र करते हुए आत्महत्या करने की बात कही। उनकी इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें तत्काल भावनात्मक सहयोग मिलना जरूरी है।