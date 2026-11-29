विज्ञापन



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयरलैंड और क्रोएशिया में भारत के पूर्व राजदूत संदीप कुमार और विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हृदयानंद सिंह ने उत्साह बढ़ाया। विज्ञापन

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयरलैंड और क्रोएशिया में भारत के पूर्व राजदूत संदीप कुमार और विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हृदयानंद सिंह ने उत्साह बढ़ाया।

लखनऊ। गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित आठवीं इंटर-जयपुरिया स्कूल्स एथलेटिक्स मीट पिनेकल-2026 का शनिवार को समापन हो गया। दो दिन तक चले इस आयोजन में सात राज्यों के 75 से अधिक स्कूलों के 4000 से ज्यादा फाइनलिस्ट खिलाड़ियों ने 40 से अधिक स्पर्धाओं में प्रतिभा दिखाई। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के साथ टीम खेलों और रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस के बाबतपुर कैंपस ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। बनारस के पराव कैंपस को प्रथम उपविजेता और लखनऊ के गोमतीनगर कैंपस को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। विजेताओं को ग्रुप डायरेक्टर कनक गुप्ता ने सम्मानित किया।