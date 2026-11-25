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लखनऊ। जनगणना-2027 के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध जिले के महाविद्यालयों में 25 से 28 नवंबर तक स्व-गणना कराई जाएगी। इसके तहत सभी महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लविवि के स्व-गणना नोडल अधिकारी डॉ. रमेश कुमार त्रिपाठी ने इस संबंध में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और नोडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, महाविद्यालयों को संलग्न तिथि सूची के आधार पर निर्धारित दिन स्व-गणना सुनिश्चित करानी होगी। प्रत्येक संस्थान को अपने स्तर से एक नोडल अधिकारी भी नामित करना होगा। लुआक्टा की महामंत्री डॉ. अंशु केडिया ने बताया कि सभी महाविद्यालयों को निर्धारित प्रारूप में स्व-गणना से संबंधित वांछित सूचनाएं 28 नवंबर तक ई-मेल के माध्यम से भेजनी होंगी। इसके लिए nodallu.segmail.com ई-मेल जारी किया गया है।