Lucknow News: जाली दस्तावेज से जमीन का बैनामा, एफआईआर

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आरोप है कि बैनामे के दौरान जाली दस्तावेज के साथ पहुंचे आनंद व दीपेंद्र ने एक अज्ञात व्यक्ति को हजारी प्रसाद बताया। दो गवाहों की मौजूदगी में अर्जुन से 15.8 लाख रुपये ले लिए। बाकी रकम बाद में देने की बात हुई। अर्जुन जब जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे तो जालसाजी का पता चला। सामने आया कि हजारी प्रसाद बनकर जिस व्यक्ति ने बैनामा कराया था, वह रहीमाबाद के कैथनखेड़ा निवासी महेंद्र है। आरोप है कि अर्जुन ने ऑनलाइन और चेक से दी गई रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने धमकी दी।

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माल। बीरपुर निवासी अर्जुन विमल ने पांच लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपियों ने जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा कराकर 15.8 लाख रुपये ऐंठ लिए। इंस्पेक्टर नवाब अहमद के मुताबिक, अर्जुन ने बताया कि रहीमाबाद के चैना निवासी आनंद दीक्षित, रनीपारा निवासी दीपेंद्र सिंह और आटगढ़ी सौरा निवासी ललित कुमार ने जमीन बेचने के सिलसिले में उनसे मुलाकात की। बताया कि सीतापुर के सिधौली निवासी उनके नौकर हजारी प्रसाद की सालेहनगर में जमीन है, जिसे वह बेच रहा है। जमीन का सौदा 36 लाख में तय हुआ।