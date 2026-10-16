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Lucknow News: जांच में रहने लायक नहीं मिला एसए अपार्टमेंट

Fri, 16 Oct 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:44 AM IST
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SA Apartment found unfit for habitation during inspection
लखनऊ। गोलागंज के बारूदखाना स्थित एसए अपार्टमेंट को स्ट्रक्चरल ऑडिट में रहने के लिए असुरक्षित पाया गया है। एलडीए ने जांच रिपोर्ट नगर निगम को भी भेज दी है। ध्वस्तीकरण से पहले विहित प्राधिकारी न्यायालय में सुनवाई कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
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करीब 20 दिन पहले अपार्टमेंट का एक पिलर तेज आवाज के साथ दरक गया था। इसके बाद 25 परिवारों को इमारत से बाहर निकाला गया। सुरक्षा के लिए जैक लगाकर इमारत को अस्थायी मजबूती दी गई, ताकि उसके अचानक ढहने का खतरा कम हो और फ्लैट मालिक सामान निकाल सकें।
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बृहस्पतिवार को सेफ्टी ऑडिट टीम ने मौके पर जांच की। रिपोर्ट में सामने आया कि जैक लगाने और मरम्मत के बावजूद इमारत रहने योग्य नहीं है। अब एलडीए ध्वस्तीकरण से पहले जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहा है।
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