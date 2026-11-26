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विमल कुमार तिवारी के मुताबिक, दिवाली पर वह महानगर के सेक्टर-ए स्थित सनरेज हाउस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में आए थे। यहां 12 नवंबर से बाराबंकी के सफेदाबाद छतेनागढ़ी निवासी सरफराज और उसका साथी युसुफ पेंटिंग व मरम्मत का काम कर रहे थे। 17 नवंबर की देर रात उनकी पत्नी ने सूटकेस खोला तो उसमें रखे जेवर और सोने-चांदी के सिक्के गायब थे। महानगर इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि चोरी की एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। पीड़ित की ओर से संदिग्ध बताए गए दोनों लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

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लखनऊ। रक्षा मंत्रालय की सैन्य अभियंता सेवा में तैनात संयुक्त महानिदेशक विमल कुमार तिवारी के फ्लैट से करीब पांच लाख रुपये के जेवर और सोने-चांदी के सिक्के चोरी हो गए। उन्होंने फ्लैट में मरम्मत का काम कर रहे दो लोगों पर शक जताते हुए मंगलवार को महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई।