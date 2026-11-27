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नगर निगम के प्रभारी रेंट राजेश वर्मा ने बताया कि गुरुनानक मार्केट के दुकानदार 2017 में बढ़ोतरी के बाद से ही किराया जमा नहीं कर रहे थे। कई बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है। नगर निगम सदन में भी मामला उठा और वहां से बढ़ाए गए किराये को सही माना गया। इसके बाद भी आवंटी किराया जमा नहीं कर रहे थे तो अब सख्ती शुरू की गई। मौके पर ही कैंप लगाकार किराया जमा कराया जा रहा है। मार्केट पर करीब पांच करोड़ रुपये किराया बकाया था। अब तक इसमें से 1.10 करोड़ रुपये किराया ही जमा हुआ है।

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लखनऊ। करीब 10 साल से बकाया किराया न जमा करने वाले चारबाग के गुरुनानक मार्केट के आवंटियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को 12 दुकानदारों से 31 लाख रुपये किराया वसूल किया। अभी 150 दुकानदारों से और वसूली होनी है। किराया जमा न करने पर दुकानें सील की जाएंगी।