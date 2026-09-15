Lucknow News: नेशनल पीजी काॅलेज के सामने धंसी सड़क
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:17 AM IST
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लखनऊ। नेशनल कॉलेज के सामने सोमवार को अचानक सड़क धंस गई। इससे सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। मौके पर अभी सीवर या पानी की लाइन में लीकेज की शिकायत सामने नहीं आई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पूर्व में केबल डालने के लिए की गई रोड कटिंग के बाद सड़क की ठीक से मरम्मत नहीं हुई। इसी वजह से सड़क धंसी है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया कि सड़क की जल्द मरम्मत कराई जाएगी।
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