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Lucknow News: सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी से जमीन के नाम पर 17 लाख की ठगी

Thu, 17 Sep 2026 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 17 Sep 2026 02:39 AM IST
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Retired army personnel defrauded of 17 lakh rupees on the pretext of a land deal
लखनऊ। पीजीआई इलाके में जमीन दिलाने के नाम पर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी मनोज कुमार मौर्य से 17 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आजमगढ़ के हरैया निवासी मनोज ने जितेंद्र समेत तीन लोगों पर रकम हड़पने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
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इंस्पेक्टर सुनील कुमार के मुताबिक, मनोज वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त हुए थे। आरोप है कि जितेंद्र ने जगतखेड़ा में प्लॉट दिलाने के नाम पर उनसे रकम ली। बाद में दाखिल खारिज नहीं हुआ। छानबीन में पता चला कि आरोपी ने अपने हिस्से से अधिक जमीन बेच दी थी।
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मनोज के मुताबिक, उन्होंने जितेंद्र, दीपक सिंह और पंकज मिश्रा को ऑनलाइन भुगतान के अलावा नकद और चेक से कुल 17 लाख रुपये दिए थे। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने धमकी दी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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