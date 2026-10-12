Lucknow News: दिल्ली की ट्रेनों का संचालन सामान्य होने से राहत

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उत्तर रेलवे प्रशासन ने रविवार को लखनऊ से दिल्ली के बीच ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया। तय समय व रूट से इन्हें चलाया गया। उधर, कुछ दिनों तक ट्रेनों की चेयरकार में बंपर सीटें खाली होने से यात्रियों को राहत मिली। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस की चेयरकार में सोमवार, बुधवार व बृहस्पतिवार को क्रमश: 104, 252, 311 सीटें खाली हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की चेयरकार में इन दिनों में क्रमश: 728, 882, 963 और शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार में क्रमश: 305, 341, 451 सीटें खाली हैं। उधर, लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस, गोमती आदि ट्रेनों में वेटिंग चल रही है।

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लखनऊ। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के कारण निरस्त ट्रेनों का संचालन रविवार को सामान्य रहा। इससे यात्रियों को राहत मिली। हालांकि, आरपीएफ व जीआरपी रेलवे स्टेशनों पर सतर्क रही। एस्कॉर्ट ने ट्रेनों की निगरानी भी की।