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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Recitation of Durga Saptashati at Maa Purvi Devi Temple

Lucknow News: मां पूर्वी देवी मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ

Sun, 18 Oct 2026 02:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:13 AM IST
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Recitation of Durga Saptashati at Maa Purvi Devi Temple
मां पूर्वी देवी एवं महाकालेश्वर महादेव मंदिर में मां का कालरात्रि स्वरूप में शृंगार और भजन प्रस
लखनऊ। नवरात्र के अवसर पर शनिवार को चौक स्थित मां पूर्वी देवी एवं महाकालेश्वर महादेव मंदिर में श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया गया। इसमें पं. शिव प्रसाद शुक्ला, आचार्य राम गोपाल मिश्रा, पं. पुनेठा, पं. पंकज तिवारी और विनीत शर्मा समेत 11 आचार्यों ने हिस्सा लिया। मंदिर में मां कालरात्रि का स्वरूप काले वस्त्रों में सजाया गया। माता के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव को युद्धभूमि में उनके मार्ग में लेटे हुए दर्शाया गया। मंदिर परिसर को काले बादलों से घिरी रणभूमि का रूप दिया गया। शाम को महिला कीर्तन मंडल ने भजन प्रस्तुत किए। रात में आरती के बाद मां को इलायची पेड़ा, नारियल और फलों का भोग लगाया गया।

मां पूर्वी देवी एवं महाकालेश्वर महादेव मंदिर में मां का कालरात्रि स्वरूप में शृंगार और भजन प्रस

मां पूर्वी देवी एवं महाकालेश्वर महादेव मंदिर में मां का कालरात्रि स्वरूप में शृंगार और भजन प्रस

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