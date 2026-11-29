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प्रमुख सचिव के निर्देश पर जेल मुख्यालय ने आदर्श कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर पटेल से घटना से संबंधित रिपोर्ट और अभिलेख तलब किए हैं। मामले की जांच कर रहे अपर महानिरीक्षक (एआईजी) कारागार धर्मेंद्र सिंह ने शनिवार सुबह वरिष्ठ जेल अधीक्षक को जरूरी दस्तावेज के साथ मुख्यालय बुलाया। उनसे घटना के समय जेल में मौजूद और गैरहाजिर रहे कर्मचारियों के साथ ही तैनात डिप्टी जेलरों का ब्योरा मांगा गया है। जांच अधिकारी ने जेल के मुख्य गेट की बुक भी तलब की है, ताकि अधिकारियों के आने-जाने का समय पता चल सके। इसके अलावा मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मांगी गई है। इसके जरिये यह पता लगाया जाएगा कि घटना के समय जेल में कौन-कौन अधिकारी मौजूद थे और किसने कब जेल परिसर में प्रवेश किया या बाहर निकला। एआईजी धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। दोषी मिलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।डीजी जेल पीसी मीणा ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक समेत जेल में तैनात सभी अधिकारियों को जेल लाइन में ही रहने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति कोई भी अधिकारी जेल लाइन से बाहर नहीं जाएगा। डीजी ने डीआईजी जेल डॉ. रामधनी को रात में मॉडल जेल समेत परिक्षेत्र की जेलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें अधिकारियों की रात्रि गश्त की वास्तविक स्थिति जांचने को कहा गया है। डीजी की सख्ती के बाद मॉडल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने जेल लाइन में रहने की व्यवस्था कर ली है।