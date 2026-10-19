फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Preparations underway to recruit 190 female conductors

Lucknow News: 190 महिला परिचालकों की भर्ती की तैयारी

Mon, 19 Oct 2026 01:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Preparations underway to recruit 190 female conductors
लखनऊ। रोडवेज बसों के संचालन के लिए 190 महिला परिचालकों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रोजगार मेले लगाए जाएंगे।रोडवेज लखनऊ परिक्षेत्र में इस वर्ष महिला परिचालकों, पुरुष चालकों व परिचालकों के लिए अवध बस स्टेशन पर रोजगार मेले लगाए जा चुके हैं। इनका अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे में अब महिला परिचालकों के लिए दीपावली के बाद विशेष रोजगार मेले लगाने की तैयारी है। महिला परिचालकों की भर्ती से बसों का संचालन और भी बेहतर हो सकेगा। दरअसल, लखनऊ परिक्षेत्र में 932 बसों का संचालन होता है। रोडवेज डिपो में तमाम बसें सिर्फ इसलिए खड़ी रहती हैं कि चालकों व परिचालकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए संविदा पर भर्ती की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed