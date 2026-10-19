Lucknow News: 190 महिला परिचालकों की भर्ती की तैयारी

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लखनऊ। रोडवेज बसों के संचालन के लिए 190 महिला परिचालकों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रोजगार मेले लगाए जाएंगे।रोडवेज लखनऊ परिक्षेत्र में इस वर्ष महिला परिचालकों, पुरुष चालकों व परिचालकों के लिए अवध बस स्टेशन पर रोजगार मेले लगाए जा चुके हैं। इनका अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे में अब महिला परिचालकों के लिए दीपावली के बाद विशेष रोजगार मेले लगाने की तैयारी है। महिला परिचालकों की भर्ती से बसों का संचालन और भी बेहतर हो सकेगा। दरअसल, लखनऊ परिक्षेत्र में 932 बसों का संचालन होता है। रोडवेज डिपो में तमाम बसें सिर्फ इसलिए खड़ी रहती हैं कि चालकों व परिचालकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए संविदा पर भर्ती की जा रही है।