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एसोसिएशन के सचिव अरुण कुमार बनर्जी के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 400 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। चैंपियनशिप में पुरुष, महिला और विभिन्न आयु वर्गों के एकल व युगल मुकाबले आयोजित होंगे। तीन दिनों में लगभग 600 मुकाबले खेले जाने की संभावना है। प्रतियोगिता प्रतिदिन दो सत्रों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक चलेगी। फाइनल मुकाबले 29 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे से खेले जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय अंपायर प्रदीप कुमार जैन रेफरी और सुनील सी. जोशी उप-रेफरी होंगे। स्टैग ग्लोबल की 3-स्टार टेबल टेनिस गेंदों का उपयोग होगा।इस चैंपियनशिप की कुल पुरस्कार राशि 1.17 लाख रुपये है। उद्घाटन दिवस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। प्राची पांडे को जापान के आइची-नागोया में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने के लिए सम्मानित किया जाएगा। लक्ष्य कुमार को इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड होप्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए सम्मान मिलेगा। दोनों खिलाड़ियों को एसोसिएशन की ओर से 51,000-51,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी।