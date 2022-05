{"_id":"626f6f364088dc4f5b037f97","slug":"power-crisis-effects-the-businessmen-of-aminabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"ईद के कारोबार पर लगा ग्रहण: 10 घंटे तक गुल हुई बिजली, 2500 कारोबारियों की दुकानदारी हुई चौपट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 02 May 2022 11:12 AM IST