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Lucknow News: क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल

Thu, 15 Oct 2026 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:58 AM IST
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Player trials for the cricket team
लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पुरुष क्रिकेट टीम के चयन के लिए ट्रायल हुआ। विश्वविद्यालय की क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच पर विशेषज्ञ कोच आसिफ राजा खान के निर्देशन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखा गया। ट्रायल में खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण, फिटनेस और तकनीकी कौशल का आकलन किया गया। चयनित खिलाड़ी आगामी विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुलसचिव विकास ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है। इस दौरान क्रीड़ा परिषद के सदस्य सचिव मो. शारिक, सदस्य डॉ. हसन मेहदी, डॉ. दीपिका दयालु और डॉ. आरिफ अब्बास मौजूद रहे।
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