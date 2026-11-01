Lucknow News: आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट

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इंस्पेक्टर नवाब अहमद के मुताबिक, मनभौना निवासी रेनू ने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे वह परिवार के साथ घर पर थीं। इसी दौरान काकोरी के कलियाखेड़ा निवासी जय सिंह यादव अपने साथियों सूरज कुमार, अरविंद कुमार और धर्मेंद्र यादव के साथ वकील की वेशभूषा में कार से पहुंचे।आरोप है कि उन्होंने घर में मौजूद उनकी बेटी सोनी और बेटे को जबरन कार में बैठाने का प्रयास किया। विरोध पर कार में रखी लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सोनी को गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीणों को आता देख आरोपी मुकदमे में फंसाने के इरादे से अपनी ही कार के शीशे तोड़कर धमकी देते हुए भाग निकले। दूसरे पक्ष के जय सिंह यादव ने तहरीर में बताया कि रात करीब नौ बजे बेटे रुद्रांश यादव से मिलने ससुराल मनभौना जा रहे थे। बेटे की बृहस्पतिवार को परीक्षा थी।आरोप है कि वहां विजय कुमार यादव, प्रमोद यादव और 10 अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लोहे की रॉड, लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से उनकी कार पर हमला किया, जिससे उसके सभी शीशे टूट गए। उन्होंने किसी तरह भागकर जान बचाई। इंस्पेक्टर के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद है।