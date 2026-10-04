Lucknow News: बलरामपुर में डायलिसिस के दौरान मरीज की हालत बिगड़ी, मौत

विज्ञापन



आलमबाग निवासी महेश (55) गुर्दा रोग से पीड़ित थे। बलरामपुर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग से उनका इलाज चल रहा था। शनिवार को वह अकेले डायलिसिस कराने अस्पताल पहुंचे थे। दोपहर करीब 12 बजे डायलिसिस शुरू हुई। इसी दौरान मशीन पर उनका रक्तचाप अचानक बढ़ गया और हालत बिगड़ने लगी। विज्ञापन

स्टाफ ने डायलिसिस मशीन बंद कर उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक, मौत के बाद भी शव काफी देर तक इमरजेंसी गेट के पास स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। बाद में स्टाफ ने फोन कर घटना की जानकारी दी। अस्पताल के निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान ने कहा कि मरीज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उन्होंने इलाज में लापरवाही के आरोपों को बेबुनियाद बताया। आलमबाग निवासी महेश (55) गुर्दा रोग से पीड़ित थे। बलरामपुर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग से उनका इलाज चल रहा था। शनिवार को वह अकेले डायलिसिस कराने अस्पताल पहुंचे थे। दोपहर करीब 12 बजे डायलिसिस शुरू हुई। इसी दौरान मशीन पर उनका रक्तचाप अचानक बढ़ गया और हालत बिगड़ने लगी।स्टाफ ने डायलिसिस मशीन बंद कर उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक, मौत के बाद भी शव काफी देर तक इमरजेंसी गेट के पास स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। बाद में स्टाफ ने फोन कर घटना की जानकारी दी। अस्पताल के निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान ने कहा कि मरीज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उन्होंने इलाज में लापरवाही के आरोपों को बेबुनियाद बताया।

विज्ञापन

विज्ञापन

लखनऊ। बलरामपुर अस्पताल के एसएसबी ब्लॉक में शनिवार को डायलिसिस के दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मरीज को उसी तल पर बने आईसीयू में ले जाने के बजाय करीब 200 मीटर दूर इमरजेंसी ले जाया गया। वहीं, अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोपों को खारिज करते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की बात कही है।