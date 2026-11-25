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लखनऊ। अखिल भारतीय स्वदेशी खेल एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को कृष्णानगर एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अजय दीप सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी प्रतिभागियों/ कोऑर्डिनेटर को एसोसिएशन की कैप पहना कर सम्मानित किया गया। यह कोऑर्डिनेटर 12 दिसंबर को अमर उजाला की ओर से आयोजित भूले-बिसरे खेलों में इवेंट प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह जानकारी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल एके सक्सेना ने दी।