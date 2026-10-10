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Lucknow News: पेंटर ने फंदा लगाकर दी जान

Sat, 10 Oct 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 10 Oct 2026 02:25 AM IST
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Painter commits suicide by hanging himself
प्रतीकात्मक।
आलमबाग। आशियाना की एलडीए कॉलोनी के सेक्टर-जी निवासी पेंटर दीपक कुमार (35) ने शुक्रवार दोपहर घर में फंदा लगाकर जान दे दी। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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दीपक के छोटे भाई सूरज के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर दीपक मकान के ऊपरी तल पर बने कमरे में थे। करीब ढाई बजे उनकी पत्नी ज्योति खाना लेकर कमरे में पहुंचीं तो उन्हें दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका पाया। शोर सुनकर पहुंचे परिजन उन्हें लोकबंधु अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आशियाना इंस्पेक्टर गजेंद्र राय ने बताया कि अस्पताल प्रशासन से दीपक की मौत की सूचना मिली थी। परिजनों ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाया है। दीपक के परिवार में मां सत्यवती, पत्नी ज्योति, आठ वर्षीय बेटी और पांच वर्षीय बेटा हैं।
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