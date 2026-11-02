Lucknow News: धान खरीद की शुरुआत नहीं, क्रय केंद्र पर सन्नाटा

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किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नगराम क्षेत्र में पीसीएफ के माध्यम से गढ़ा, इस्माइलनगर, नगराम दक्षिण, समेसी, कांटा सलेमपुर और देवती स्थित सहकारी समितियों में धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से एक नवंबर से खरीद शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन केंद्र प्रभारियों की हड़ताल के चलते अब तक खरीद शुरू नहीं हो सकी है।घोड़सारा निवासी किसान रामकुमार ने बताया कि उनकी धान की फसल तैयार है और मड़ाई भी हो चुकी है। उनके नजदीक इस्माइलनगर और समेसी क्रय केंद्र हैं। रविवार को दोनों केंद्रों पर पहुंचने के बावजूद उन्हें खरीद शुरू होने की तारीख की जानकारी देने वाला कोई नहीं मिला।नगराम दक्षिण क्रय केंद्र के प्रभारी सचिव फूलचंद वर्मा और समेसी केंद्र के प्रभारी सचिव शिवराज सिंह यादव ने बताया कि समितियों के कर्मचारी 22 अक्तूबर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल कब समाप्त होगी, इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके चलते धान खरीद शुरू होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।वहीं, क्षेत्रीय खाद्य एवं विपणन अधिकारी विपुल सिन्हा ने बताया कि सहकारी समितियों के अलावा खाद्य एवं रसद विभाग, मंडी समितियों और एफसीआई के माध्यम से भी धान खरीद केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर भी किसानों से निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी।