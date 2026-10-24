Lucknow News: एलडीए के दो हजार भूखंडों, 1300 फ्लैटों में पंजीकरण का मौका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेसवे के पास विकसित की जा रही वरुण विहार योजना के दूसरे चरण में कृष्ण खंड और केशव खंड में 1000 भूखंडों का पंजीकरण होना है। इसी तरह सीतापुर रोड स्थित नैमिषनगर योजना के दूसरे चरण में भार्गव खंड में 1000 भूखंडों का पंजीकरण खोला जाएगा। एलडीए की योजना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजीकरण खोलकर लॉटरी निकाल दी जाए। इससे आचार संहिता के कारण आवेदन और लॉटरी में समस्या नहीं आएगी।प्रथमेश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के भूखंडों का आकार पहले चरण की तरह 72 से 400 वर्गमीटर तक ही रहेगा। नैमिषनगर में 3800 और वरुण विहार में 2800 रुपये प्रतिवर्ग फीट भाव रहेगा। दोनों योजनाओं के पहले चरण में भी यही भाव है। शारदानगर योजना में वन बीएचके के 312 और टू बीएचके के 936 फ्लैटों का पंजीकरण खोला जाएगा। वन बीएचके फ्लैट की कीमत करीब नौ लाख और टू बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 30 लाख रुपये रहेगी। ऑनलाइन पंजीकरण एलडीए की वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर होंगे।इन्हें नहीं देना होगा फॉर्म का पैसाएलडीए वीसी ने बताया कि नैमिषनगर, वरुण विहार में पहले फेज की लॉटरी में नाम न आने वाले लोग यदि दूसरे चरण में भी उसी योजना में आवेदन करेंगे तो उनसे पंजीकरण फॉर्म का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके लिए 1100 रुपये अदा करने होते हैं। एलडीए दूसरे चरण का पंजीकरण खोलेगा तो उसमें यह विकल्प उन लोगों के लिए रहेगा जिनका पहले चरण की लॉटरी में नाम नहीं आया होगा। दोबारा आवेदन नहीं करना चाहने वालों को पंजीकरण राशि वापस कर दी जाएगी। जो दोबारा आवेदन करेंगे उनकी राशि जमा रहेगी। लॉटरी तीन नवंबर को होने की उम्मीद है।पहले चरण में आवेदन का आज आखिरी दिननैमिषनगर और वरुण विहार योजना में करीब 4500 भूखंडों के लिए एलडीए ने 24 सितंबर को पंजीकरण खोला था। इसमें आवेदन का शनिवार को अंतिम दिन है। अभी तक करीब 26,500 लोग आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में अब पंजीकरण का समय और बढ़ने की संभावना कम है। उन्होंने बताया कि केनरा व कुछ और बैंकों से पंजीकरण शुल्क जमा करने वालों को समस्या आई है। बैंकों से खामियां दूर करने के लिए कहा गया है।