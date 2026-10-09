Lucknow News: बाढ़ के कारण टला ई सिटी बसों का संचालन

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लखनऊ। फैजुल्लागंज में बाढ़ के कारण ई सिटी बसों का संचालन फिलहाल टाल दिया गया है। दुबग्गा सिटी बस डिपो से फैजुल्लागंज के बीच करीब 13 किलोमीटर के इस रूट पर नवरात्र से दो जोड़ी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होना था। सूत्र बताते हैं कि दुबग्गा से फैजुल्लागंज होते हुए घैला रोड, मेंहदीघाट के बीच चार ई बसें चलाने की योजना है। फैजुल्लागंज की कॉलोनियों में बाढ़ आने से इनके संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।