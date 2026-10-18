Lucknow News: एसजीपीजीआई-लोहिया की ओपीडी में कल नहीं होंगे नए पंजीकरण

विज्ञापन



एसजीपीजीआई में सोमवार को पहले से निर्धारित जांच और ऑपरेशन होंगे। इमरजेंसी सेवाएं और 24 घंटे चलने वाली लैब चालू रहेंगी। हालांकि, ओपीडी में नमूने नहीं लिए जाएंगे। प्रशासनिक भवन और शैक्षणिक ब्लॉक भी बंद रहेंगे। लोहिया संस्थान के प्रवक्ता डॉ. भुवन चंद तिवारी ने बताया कि नए मरीजों का पंजीकरण बंद रहेगा। पहले से पंजीकृत और फॉलोअप वाले मरीजों को सलाह मिलेगी। इसके साथ ही तय ऑपरेशन भी किए जाएंगे। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि सोमवार को ओपीडी, इलेक्टिव ओटी और इमरजेंसी सेवाएं सामान्य दिनों की तरह संचालित होंगी। मरीज डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। उधर, सिविल, लोकबंधु, महानगर भाऊराव देवरस, डफरिन, झलकारीबाई और बलरामपुर अस्पताल में दोपहर 12 बजे तक ही ओपीडी चलेगी।

विज्ञापन

लखनऊ। महानवमी के सार्वजनिक अवकाश के कारण सोमवार को एसजीपीजीआई और लोहिया संस्थान की ओपीडी में नए मरीजों का पंजीकरण नहीं होगा। हालांकि, पुराने मरीजों को डॉक्टर सलाह देंगे। उधर, केजीएमयू में ओपीडी का संचालन सामान्य दिनों की तरह होगा। सरकारी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक ही ओपीडी चलेगी।