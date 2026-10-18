Lucknow News: फैजुल्लागंज में खुलेगा नया स्कूल, बिजलीघर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजनाथ सिंह की ओर से रखे गए विकास प्रस्तावों पर सीएम ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। फैजुल्लागंज में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जल्द स्कूल खोला जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के रूप में विकसित किया जाएगा। इलाके में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33 केवीए के स्थान पर 132 केवीए क्षमता का नया सब-स्टेशन बनाया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मरों और बिजली की पुरानी समस्याओं से निजात मिलेगी।पेयजल की उपलब्धता पुख्ता करने पर जोरबैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फैजुल्लागंज में पीने के पानी की उपलब्धता के पुख्ता इंतजाम करने पर जोर दिया। विधायक डॉ. नीरज बोरा ने इलाके में सीवर नेटवर्क, एसटीपी की जरूरत और ट्रांसफार्मरों के सुधार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि नगर निगम प्रशासन बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 24 घंटे तत्पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें जिससे फैजुल्लागंज को भविष्य में जलभराव जैसी आपदा का सामना न करना पड़े।8591 मरीजों का किया इलाजबैठक में बताया गया कि फैजुल्लागंज में चिकित्सीय सेवाओं में इजाफा किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 28 डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ वाली 46 मेडिकल टीमों ने घर-घर जाकर 8591 मरीजों का इलाज किया। इसके साथ ही 12,291 मेडिसिन किट और 12 हजार ओआरएस के पैकेट व क्लोरीन टैबलेट बांटी गईं। इलाके में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए 11 ड्रोन, 172 बैकपैक मशीनों और ट्रैक्टर टैंकरों के जरिये एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। साथ ही क्षेत्र में 75 वाटर टैंकर, 36 मोबाइल शौचालय और 135 मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। क्षेत्रवासियों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम (टोलफ्री नंबर 1077) 24 घंटे चालू है।