Lucknow News: मथुरा में कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए पांच नवंबर से देशव्यापी अभियान

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उन्होंने बताया कि छह दिसंबर को कार्यकर्ता मथुरा में शौर्य दिवस मनाएंगे। मंदिर निर्माण तक वहां नमाज नहीं पढ़े जाने की मांग को लेकर बृज स्वाभिमान अभियान चलाने का निर्णय भी हुआ। इसके अलावा नारायणी सेवा वाहिनी और विश्व सनातन संसद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। विज्ञापन

धर्मांतरण रोकने के लिए एंटी धर्मांतरण कॉल सेंटर, हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड, कृष्णभूमि-ब्रज संरक्षण अभियान और मंदिरों के आसपास मांस-मदिरा की दुकानें हटाने की मांग भी प्रस्तावों में शामिल रही। परिषद ने एक करोड़ जेन-जी को जोड़ने और महिलाओं को मार्शल ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया। धर्म संसद में भाजपा सांसद बृजलाल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि छह दिसंबर को कार्यकर्ता मथुरा में शौर्य दिवस मनाएंगे। मंदिर निर्माण तक वहां नमाज नहीं पढ़े जाने की मांग को लेकर बृज स्वाभिमान अभियान चलाने का निर्णय भी हुआ। इसके अलावा नारायणी सेवा वाहिनी और विश्व सनातन संसद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया।धर्मांतरण रोकने के लिए एंटी धर्मांतरण कॉल सेंटर, हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड, कृष्णभूमि-ब्रज संरक्षण अभियान और मंदिरों के आसपास मांस-मदिरा की दुकानें हटाने की मांग भी प्रस्तावों में शामिल रही। परिषद ने एक करोड़ जेन-जी को जोड़ने और महिलाओं को मार्शल ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया। धर्म संसद में भाजपा सांसद बृजलाल भी मौजूद रहे।

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लखनऊ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से रविवार को गोमतीनगर में आयोजित धर्म संसद में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण समेत 12 प्रस्ताव पारित किए गए। परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि पांच नवंबर से पांच दिसंबर तक देशभर में अभियान चलाकर लोगों से छह दिसंबर को मथुरा पहुंचने का आह्वान किया जाएगा।