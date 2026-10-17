Lucknow News: नगर निगम की अपील- अभी सबमर्सिबल का न करें उपयोग

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नगर आयुक्त ने बताया कि फैजुल्लागंज क्षेत्र में 34 डीजल और आठ इलेक्ट्रिक पंप नालों के जरिये पानी बाहर निकाल रहे हैं। पुराने शहर में 12 डीजल पंप लगे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सेप्टिक टैंकों की सफाई सक्शन मशीनों से कराई जा रही है। पेयजल के लिए टैंकर लगाए गए हैं। वहीं, बाढ़ के बाद मच्छरों और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए 65 एकड़ क्षेत्र में ड्रोन से एंटी लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि फैजुल्लागंज क्षेत्र में 34 डीजल और आठ इलेक्ट्रिक पंप नालों के जरिये पानी बाहर निकाल रहे हैं। पुराने शहर में 12 डीजल पंप लगे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सेप्टिक टैंकों की सफाई सक्शन मशीनों से कराई जा रही है। पेयजल के लिए टैंकर लगाए गए हैं। वहीं, बाढ़ के बाद मच्छरों और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए 65 एकड़ क्षेत्र में ड्रोन से एंटी लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है।

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लखनऊ। फैजुल्लागंज और पुराने शहर के लोगों से नगर निगम ने अपील की है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूजल दूषित होने की आशंका के चलते सबमर्सिबल पंप के पानी का अभी उपयोग न करें। बाढ़ के चलते पेयजल दूषित हो सकता है। ऐसे में पानी में कलोरीन डालकर ही उपयोग करें।