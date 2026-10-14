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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Moving Thar turns into a fireball; three friends jump out to save their lives.

Lucknow News: चलती थार बनी आग का गोला, तीन दोस्तों ने कूदकर बचाई जान

Wed, 14 Oct 2026 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:37 AM IST
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Moving Thar turns into a fireball; three friends jump out to save their lives.
चलती थार बनी आग का गोला, तीन दोस्तों ने कूदकर बचाई जान
सरोजनीनगर। बंथरा इलाके में मंगलवार रात फर्राटा भर रही थार में अचानक आग लग गई। धुंआ उठता देख चालक समेत तीनों युवक नीचे कूद गए और जान बचाई। दमकल की एक गाड़ी ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक थार का आधे से ज्यादा हिस्सा जल चुका था। हादसे के कारण लखनऊ-कानपुर हाईवे पर करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा।
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बंथरा के गढ़ी चुनौटी निवासी राकेश सिंह चौहान का बेटा युवराज सिंह उर्फ लकी बीबीडी से एलएलबी के अंतिम वर्ष का छात्र है। वह मंगलवार रात करीब आठ बजे अपने दोस्तों वीरू और प्रशांत रावत के साथ थार से आशियाना से घर लौट रहा था। तीनों बंथरा के हमीरपुर निवासी हैं। बंथरा थाने से करीब 500 मीटर पहले कानपुर रोड स्थित तेल डिपो के पास अचानक थार के इंजन से धुंआ निकलने लगा। युवराज ने गाड़ी किनारे रोकी और दोस्तों के साथ नीचे उतर गया। सूचना पर सरोजनीनगर फायर स्टेशन से पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग बुझाई। बंथरा इंस्पेक्टर राणा राजेश सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।

चलती थार बनी आग का गोला, तीन दोस्तों ने कूदकर बचाई जान

चलती थार बनी आग का गोला, तीन दोस्तों ने कूदकर बचाई जान

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