फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Modern physiotherapy is effective for stroke and joint pain.

Lucknow News: स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी

Mon, 02 Nov 2026 01:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Modern physiotherapy is effective for stroke and joint pain.
स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।
विज्ञापन


लखनऊ। स्ट्रोक, नसों की बीमारी और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में फिजियोथेरेपी से मरीजों को राहत देने के नए तरीके सामने आ रहे हैं। आधुनिक तकनीकों से इलाज के साथ शरीर की कार्यक्षमता सुधारने में भी मदद मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शारीरिक परेशानियों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर इलाज और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना जरूरी है।

रविवार को निरालानगर के एक होटल में तीसरे अंतरराष्ट्रीय फिजियोथेरेपी सेमिनार में करीब 400 विशेषज्ञ जुटे। लंदन अकादमी ऑफ स्पोर्ट्स एंड हेल्थ साइंस और स्पेन की मायोफंक्शनल पोस्टुरल रिहैबिलिटेशन साइंस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वाइब्रेशन साइंस और आयन थेरेपी पर चर्चा हुई।
विज्ञापन


आयोजक सचिव डॉ. संजय शुक्ला ने फिजियोथेरेपी की उपयोगिता बताई। मुख्य वक्ता डॉ. सैय्यद मोहम्मद वारिस ने आयन थेरेपी के इस्तेमाल की जानकारी दी। डॉ. सैफ सईद अल रियामी, डॉ. सिल्वेरियो डे रोक्को और डॉ. राजेंद्र कुमार सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

स्ट्रोक और जोड़ों के दर्द में कारगर है आधुनिक फिजियोथेरेपी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed