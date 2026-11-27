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विकास नगर के मामा चौराहा स्थित एचआईजी-25 निवासी मलिका ने बताया कि बुधवार शाम करीब सात बजे वह हजरतगंज से ऑटो में सवार होकर घर जा रही थीं। अलीगंज में मानस पेट्रोल पंप के पास स्कूटी सवार दो बदमाशों ने चलती ऑटो से उनका पर्स छीन लिया। पीड़िता ने ऑटो से बदमाशों का पीछा भी किया मगर बदमाश निकल गए। मलिका के मुताबिक पर्स में करीब सात हजार रुपये नकद, दो क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व एक मोबाइल था। सूचना पर एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश और इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार पहुंचे। उन्होंने छानबीन की। एसीपी ने बताया कि अलीगंज पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर फुटेज के जरिये आरोपियों की तलाश कर रही है।उधर, रायबरेली के अयोध्यापुरी की रहने वाली किरन गुप्ता ने बताया कि 23 नवंबर को दोपहर 3:15 बजे वह ऑटो में बैठकर आलमबाग से सरोजनीनगर के शराफत नगर जा रही थीं। आरोप है कि रहीमाबाद रोड पर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पीछे से झपट्टा मारकर उनका पर्स छीन लिया। पर्स में एक मंगलसूत्र, दो अंगूठी, दो टॉप्स व सात हजार रुपये थे। उन्होंने सरोजनीनगर पुलिस को घटना की जानकारी दी। एसीपी कृष्णानगर लक्ष्मण वर्मा ने बताया कि सरोजनीनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखे रहे हैं।