फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Memories brought back recollections of Begum Akhtar.

Lucknow News: यादें ने ताजा की बेगम अख्तर की स्मृतियां

Sat, 31 Oct 2026 02:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Memories brought back recollections of Begum Akhtar.
कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार
लखनऊ। उप्र संगीत नाटक अकादमी में याद-ए-बेगम अख्तर कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार को उस्ताद गुलशन भारती ने बेगम अख्तर का गाया दादरा (कहूं कैसे शरम की है बात) सुनाया। तबले पर उस्ताद इल्माज हुसैन, सांरगी पर जीशान अब्बास, स्वरमंडल पर रजत मिश्रा और तानपुरे पर सुहैल अहमद खान ने संगत दी। गायक अंकुश निर्मल ने शाम का आगाज बशीर बद्र की रचना सर झुकाओगे तो पत्थर भी खुदा हो जाएगा से किया। स्वाती रिजवी ने मीर और गालिब की रचनाओं से तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ गजल गायक युगांतर सिंदूर और वरिष्ठ अतिथि कथक नृत्यांगना डॉ. पूर्णिमा पांडेय उपस्थित रहीं। अकादमी की उपाध्यक्ष विभा सिंह ने भी बेगम अख्तर को याद किया।कार्यक्रम का संचालन समरीन ने किया।

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार

कार्यक्रम में प्रस्तुति देते कलाकार

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed