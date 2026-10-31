Lucknow News: यादें ने ताजा की बेगम अख्तर की स्मृतियां
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:19 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:19 AM IST
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लखनऊ। उप्र संगीत नाटक अकादमी में याद-ए-बेगम अख्तर कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार को उस्ताद गुलशन भारती ने बेगम अख्तर का गाया दादरा (कहूं कैसे शरम की है बात) सुनाया। तबले पर उस्ताद इल्माज हुसैन, सांरगी पर जीशान अब्बास, स्वरमंडल पर रजत मिश्रा और तानपुरे पर सुहैल अहमद खान ने संगत दी। गायक अंकुश निर्मल ने शाम का आगाज बशीर बद्र की रचना सर झुकाओगे तो पत्थर भी खुदा हो जाएगा से किया। स्वाती रिजवी ने मीर और गालिब की रचनाओं से तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ गजल गायक युगांतर सिंदूर और वरिष्ठ अतिथि कथक नृत्यांगना डॉ. पूर्णिमा पांडेय उपस्थित रहीं। अकादमी की उपाध्यक्ष विभा सिंह ने भी बेगम अख्तर को याद किया।कार्यक्रम का संचालन समरीन ने किया।
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