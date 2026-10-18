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मायावती का एलान: अब आकाश आनंद के जिम्मे होंगी जनसभाएं-सम्मेलन, ईशान को दी गई दिल्ली की जिम्मेवारी

Sun, 18 Oct 2026 09:39 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 18 Oct 2026 09:39 AM IST
सार

Mayawati: मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथ मजबूत किए हैं। मायावती ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि आकाश आनंद ही यूपी में प्रमुख चेहरा होंगे। 

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Mayawati announces: Akash Anand will now be responsible for public meetings and conferences
आकाश आनंद की बढ़ी जिम्मेवारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी संगठन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया है। उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की परिपक्वता और मेहनत की सराहना करते हुए उनके आगामी जनसभा कार्यक्रमों की सूची जारी की है, जबकि उनके रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी की सभी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने अपने दूसरे भतीजे ईशान आनंद की भी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में सक्रिय भूमिका की घोषणा की है।  

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आकाश आनंद की राजनीतिक सूझबूझ की सराहना
मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने के बाद, बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद काफी सूझबूझ और परिपक्वता (मैच्योरिटी) का परिचय दे रहे हैं। वे परिवार और रिश्ते-नातों से ऊपर उठकर बसपा पार्टी व मूवमेंट के कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत से निभा रहे हैं।  

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यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में जनसभाओं का शेड्यूल

Mayawati announces: Akash Anand will now be responsible for public meetings and conferences
मायावती ने बढ़ाया आकाश आनंद। - फोटो : अमर उजाला
28 अक्टूबर 2026: बुलंदशहर (यूपी)  
02 नवंबर 2026: सहारनपुर (यूपी)  
20 नवंबर 2026: अयोध्या (यूपी)  
22 नवंबर 2026: आगरा (यूपी)  
29 नवंबर 2026: कानपुर नगर (यूपी)  
26 नवंबर 2026: 'संविधान दिवस' के अवसर पर पंजाब में आयोजित विचार संगोष्ठी समारोह (मुख्य अतिथि)  
06 दिसंबर 2026: बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हरिद्वार (उत्तराखंड) में जनसभा  
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अशोक सिद्धार्थ की वापसी पर पूर्ण विराम

मायावती ने स्पष्ट किया कि पिछले दिनों हुए अप्रिय घटनाक्रमों के लिए आकाश आनंद कम और उनके रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ ज्यादा जिम्मेदार थे। इसी वजह से अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सतर्क करते हुए कहा कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें कि अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी में लिया जाएगा। उन्हें अब किसी भी स्थिति या कीमत पर बसपा में वापस नहीं लिया जाएगा।  

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ईशान आनंद को दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी

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ईशान आनंद - फोटो : अमर उजाला

मायावती ने बताया कि आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान आनंद, जिन्होंने अपनी वकालत (लॉ) की पढ़ाई लंदन से पूरी की है, अब बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा-निर्देशन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। वे दिल्ली स्थित बसपा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के चुनाव और कागजी कामकाज (पेपरवर्क) से संबंधित जिम्मेदारियों में सहयोग देंगे।

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