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सम्मेलन का उद्घाटन सुबह 10 बजे गणित एवं खगोल विज्ञान विभाग के सभागार में होगा। इसमें इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एसएस खरे मुख्य अतिथि होंगे। वह प्रो. एएन सिंह स्मृति व्याख्यान भी देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय गणित परिषद की अध्यक्ष प्रो. पूनम शर्मा करेंगी। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास में गणित की भूमिका और ग्राफ थ्योरी एवं क्रिप्टोग्राफी पर विशेष संगोष्ठी होगी। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत विभिन्न देशों के गणितज्ञ भी व्याख्यान देंगे। इनमें प्रो. जुर्गन प्रेस्टिन, प्रो. टेरेंस मिल्स और देश के प्रो. यूसी डे, प्रो. एसएस मिश्रा, प्रो. नैइकांत देव व प्रो. एके वर्मा शामिल हैं। सम्मेलन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में शनिवार से देश-विदेश के गणितज्ञों का जमावड़ा लगेगा। गणित एवं खगोल विज्ञान विभाग और भारतीय गणित परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 28 और 29 नवंबर को 73वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें गणितीय विश्लेषण, अनुप्रयोग और सतत विकास पर चर्चा होगी। सम्मेलन में देशभर के 200 से अधिक शोधार्थी और शिक्षक अपने शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे।