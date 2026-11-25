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इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी एक ही सैलून में काम करते थे। आरोप है कि करीब एक साल पहले धीरज ने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उसका यौन शोषण किया। युवती ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो वह टालमटोल करने लगा। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। आरोप है कि धीरज ने उसके साथ मारपीट कर जबरन गर्भपात करा दिया। पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। सोमवार को सर्विलांस की मदद से उसे यूको बैंक के सामने एलडीए कॉम्प्लेक्स के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

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लखनऊ। गाजीपुर पुलिस ने युवती का यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और मारपीट के आरोपी धीरज कुमार को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूलरूप से प्रयागराज के खीरी बैजला, पोस्ट बहरैचा का निवासी है और सरोजनीनगर में रहता है।