Lucknow News: तीन दिन बंद रहेगा मां चंद्रिका देवी मंदिर

बख्शी का तालाब। गोमती में आई बाढ़ का पानी मां चंद्रिका देवी मंदिर तक पहुंच गया है। श्रद्धालु कमर तक पानी में होकर मंदिर पहुंचकर मातारानी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति को देखते हुए मंगलवार को मंदिर तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया। मां चंद्रिका मेला विकास समिति के पदाधिकारियों और संरक्षक एमएलसी पवन सिंह चौहान की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान पुजारी नियमित मंदिर के अंदर शृंगार, पूजन और आरती करेंगे। बाढ़ के पानी की स्थिति को देखकर अमावस्या और शारदीय नवरात्र के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा।

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