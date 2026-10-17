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यूपी: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा तिथि के अनुसार डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी

Sat, 17 Oct 2026 02:10 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 17 Oct 2026 02:10 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा/2026 के तहत अभ्यर्थी अपनी निर्धारित परीक्षा तिथि के अनुसार प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र साथ ले जाना जरूरी है। अभ्यर्थियों को समय रहते इसे डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

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Lucknow: Vegetarian and non-vegetarian food for an airline was being prepared in the same vessels; rats and co
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2026 की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा/2026 के तहत अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी परीक्षा तिथि के मुताबिक प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाएं।

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