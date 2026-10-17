यूपी: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा तिथि के अनुसार डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2026 की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा/2026 के तहत अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी परीक्षा तिथि के मुताबिक प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाएं।

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विज्ञापन संख्या-16-परीक्षा/2026, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी l अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं l https://t.co/CEEjCqqf3E — UPSSSC Official (@UpssscOfficial1) October 17, 2026