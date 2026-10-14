Lucknow News: ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति समझेंगे लविवि के विद्यार्थी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:55 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:55 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति, सैन्य नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। मंगलवार को कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी ने 14 अक्तूबर को होने वाले विशेष व्याख्यान का पोस्टर जारी किया।
विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में एनसीसी के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। वह ऑपरेशन सिंदूर के सामरिक पहलुओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे।
व्याख्यान का उद्देश्य विद्यार्थियों में रक्षा, राष्ट्रसेवा और सैन्य नेतृत्व के प्रति समझ विकसित करना तथा राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर वरिष्ठ एनसीसी अधिकारी मेजर (प्रो.) किरन लता डंगवाल और एनसीसी समन्वयक लेफ्टिनेंट डॉ. रजनीश कुमार यादव मौजूद रहे। (संवाद)
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विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में एनसीसी के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। वह ऑपरेशन सिंदूर के सामरिक पहलुओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे।
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व्याख्यान का उद्देश्य विद्यार्थियों में रक्षा, राष्ट्रसेवा और सैन्य नेतृत्व के प्रति समझ विकसित करना तथा राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर वरिष्ठ एनसीसी अधिकारी मेजर (प्रो.) किरन लता डंगवाल और एनसीसी समन्वयक लेफ्टिनेंट डॉ. रजनीश कुमार यादव मौजूद रहे। (संवाद)
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