Lucknow News: लविवि के गेट पर छात्रों ने किया अखिलेश यादव का स्वागत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:01 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:01 PM IST
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर तीन पर बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। छात्र नेता अभिषेक श्रीवास्तव बाबू के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन जताया।
इस दौरान छात्रों और युवाओं ने अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाए। स्वागत कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव अतुल शुक्ला, इकाई अध्यक्ष प्रिंस कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए।
कार्यक्रम में विपुल यादव, शिवाजी यादव, अनुराग चौधरी, प्रभात राज यादव, विनीत सिंह, रघुनंदन यादव, भूपेंद्र प्रताप सिंह, शिवांश त्रिपाठी, साहिल चौधरी, पंकज यादव, अनिल यादव मास्टर, मनीष यादव, अविनाश यादव, शुभम यादव, रोहित कुमार, सूर्यांश आर्यन, आशीष सिंह, विशाल पटेल, निकेतन, विकास यादव, अमित यादव, हर्षित, यथार्थ और आर्यन समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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इस दौरान छात्रों और युवाओं ने अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाए। स्वागत कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव अतुल शुक्ला, इकाई अध्यक्ष प्रिंस कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए।
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कार्यक्रम में विपुल यादव, शिवाजी यादव, अनुराग चौधरी, प्रभात राज यादव, विनीत सिंह, रघुनंदन यादव, भूपेंद्र प्रताप सिंह, शिवांश त्रिपाठी, साहिल चौधरी, पंकज यादव, अनिल यादव मास्टर, मनीष यादव, अविनाश यादव, शुभम यादव, रोहित कुमार, सूर्यांश आर्यन, आशीष सिंह, विशाल पटेल, निकेतन, विकास यादव, अमित यादव, हर्षित, यथार्थ और आर्यन समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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