Lucknow News: लविवि के प्रो. वरुण छाछर सांविधानिक विधि में देश में 16वें स्थान पर

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रो. वरुण छाछर ने अंतरराष्ट्रीय अकादमिक रैंकिंग में उपलब्धि हासिल की है। एडी साइंटिफिक इंडेक्स-2026 में उन्हें संवैधानिक विधि में देश में 16वां और एशिया में 129वां स्थान मिला है। विश्वविद्यालय में वह विधि और सांविधानिक विधि, दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर हैं।इंडेक्स के अनुसार, सांविधानिक विधि में प्रो. छाछर की वैश्विक रैंक 676वीं है, जबकि विधि की व्यापक श्रेणी में उन्हें देश में 494वां स्थान मिला है।एडी साइंटिफिक इंडेक्स शोधकर्ताओं के प्रकाशनों, एच-इंडेक्स, आई-10 इंडेक्स और उद्धरणों के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। प्रो. छाछर के कुल 16 उद्धरणों में से 14 हाल के वर्षों के हैं। इंडेक्स में उनका एच-इंडेक्स मोमेंटम स्कोर 1.000 और साइटेशन मोमेंटम स्कोर 0.875 दर्ज किया गया है।लखनऊ विश्वविद्यालय के 151 शोधकर्ता इस इंडेक्स में शामिल हैं। प्रो. छाछर की उपलब्धि को विश्वविद्यालय के शोध और विधि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।