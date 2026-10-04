राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह पिंक वेव 2026 ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता अभियान के तहत वॉकथॉन, विंटेज कार रैली और बाइक राइड का आयोजन किया गया। एसोसिएशन ऑफ 41 क्लब ऑफ इंडिया और एसजीपीजीआई ब्रेस्ट हेल्थ प्रोग्राम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, परिवारों, छात्रों और ब्रेस्ट कैंसर विजेताओं ने मिलकर स्तन स्वास्थ्य, शीघ्र निदान और समय पर इलाज के महत्व पर जोर दिया।

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कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वॉकथॉन थी, जिसका शुभारंभ आलोक कुमार तृतीय, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) और अरविंद कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष यूपीईआरसी ने किया। 700 से अधिक लखनऊवासियों ने गोमती नदी के तट पर पैदल चलकर स्तन जागरूकता का संदेश दिया।इसके बाद विंटेज कार रैली और सुपर-पिंक-बाइकर ऑफ लखनऊ “राइड फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस” का शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश शेखर बी. सरफ और न्यायाधीश करुणेश सिंह पवार ने किया। इन गतिविधियों ने कार्यक्रम को और अधिक जन-भागीदारी वाला बनाया।शहर के जाने-माने नागरिकों, पेशेवरों, युवाओं और प्रमुख स्कूल-कॉलेजों के छात्रों ने आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रेस्ट कैंसर विजेताओं का सम्मान समारोह था, जिसमें उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का सामना किया और उपचार यात्रा से विजयी होकर निकले। उनकी हिम्मत, दृढ़ता और संकल्प समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। विजेताओं ने अपनी यात्रा के अनुभव भी साझा किए।आयोजकों में श्री रजनीश सेठी (एरिया चेयरमैन, एरिया-9, 41 क्लब्स ऑफ इंडिया) और राजेश लूथरा (नेशनल वाइस प्रेसिडेंट) ने क्लब की सामाजिक और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी पहलों का परिचय दिया। एसजीपीजीआई ब्रेस्ट हेल्थ प्रोग्राम के संयोजक डॉ. गौरव अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नियमित स्तन स्व-परीक्षण, उचित स्क्रीनिंग और आवश्यकता पड़ने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने पर जोर देना है।भारतीय एंडोक्राइन सर्जन्स एसोसिएशन, इंडियन कैंसर सोसाइटी (यूपी चैप्टर), लखनऊ एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जन्स क्लब, रोटरी और इनर व्हील क्लब्स, औध हेरिटेज कार्स क्लब, लखनऊ सुपर-बाइकर्स क्लब, सिटी मोंटेसरी स्कूल, एसजीपीजीआईएमएस नर्सिंग कॉलेज सहित कई संगठनों और संस्थानों ने सहयोग किया।आयोजकों ने कहा कि पिंक वेव 2026 ब्रेस्ट कैंसर के प्रति निरंतर जागरूकता पैदा करने और सूचित स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने की व्यापक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कार्यक्रम का समापन समुदाय में अधिक जागरूकता, जिम्मेदार स्वास्थ्य-खोज व्यवहार तथा रोकथाम, शीघ्र निदान, स्क्रीनिंग और समय पर इलाज पर निरंतर चर्चा के आह्वान के साथ हुआ। लखनऊ गोल्फ क्लब, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ज्ञान डेयरी, ब्लिस मेडिकल केयर ने कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया।