लखनऊ: दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के चलते बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक डायवर्जन

रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार को नवनियुक्त दरोगा को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। इस कारण लखनऊ विश्वविद्यालय के आसपास सुबह आठ से दोपहर करीब 12 बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।

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