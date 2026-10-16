लखनऊ: शहर को मिलेगा एक और 10 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर, आईआईएम रोड से किसान पथ तक बनेगा रास्ता

बसंतकुंज, दुबग्गा, पक्का पुल, डालीगंज, मेडिकल कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, हनुमान सेतु, कैसरबाग, हजरतगंज, निशातगंज, अशोक मार्ग, समतामूलक चौक गोमतीनगर, 1090 चौराहा गोमतीनगर, शहीद पथ इकाना स्टेडियम होते हुए किसान पथ तक।



गांवों में कराए जाएंगे विकास कार्य

एलडीए वीसी ने बताया कि नैमिषनगर योजना के ब्रह्म खंड और भूमि खंड फेज-एक और दो में 1673 भूखंडों के लिए पंजीकरण चल रहा है। इसे देखते हुए दोनों सेक्टरों में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ग्राम पलहरी में बने साइट ऑफिस में समीक्षा के दौरान पाया गया कि 16 निविदाओं के जरिये सड़क, सीवर, वाटर लाइन और ड्रेनेज के काम कराए जा रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि फेज-एक के सभी सेक्टरों में सड़क का टेंडर कर काम शुरू कराया जाए और जिन दो सेक्टरों में पंजीकरण खुला है वहां सड़क निर्माण पूरा कर लिया जाए। योजना में आ रहे गांवों में भी अवस्थापना के काम कराए जाएंगे। भूमि खंड और ब्रह्म खंड के बीच पड़ने वाले ग्राम सैदापुर और कोडरी भौली में विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह, एसडीएम संगीता राघव आदि मौजूद रहे।