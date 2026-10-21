फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow News

Lucknow News: कवरेज के लिए जारी होंगे मीडिया प्राधिकार पत्र

Wed, 21 Oct 2026 09:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 09:54 PM IST
विज्ञापन
Lucknow News
लखनऊ। विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 की कवरेज के लिए मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान और मतगणना के लिए अलग-अलग मीडिया प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इसके लिए संबंधित प्रतिनिधि दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और मान्यता कार्ड की छायाप्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अविलंब जमा कराएं।
विज्ञापन

दस्तावेज अनुभाग-6, पांचवां तल, विकास भवन सचिवालय, जनपथ मार्केट, हजरतगंज स्थित कार्यालय में जमा करने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed