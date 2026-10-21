Lucknow News: कवरेज के लिए जारी होंगे मीडिया प्राधिकार पत्र

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दस्तावेज अनुभाग-6, पांचवां तल, विकास भवन सचिवालय, जनपथ मार्केट, हजरतगंज स्थित कार्यालय में जमा करने होंगे।

लखनऊ। विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 की कवरेज के लिए मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान और मतगणना के लिए अलग-अलग मीडिया प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इसके लिए संबंधित प्रतिनिधि दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और मान्यता कार्ड की छायाप्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अविलंब जमा कराएं।